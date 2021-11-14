وزير التعليم ينفي زيادة مناهج «رابعة ابتدائي» لـ13 مادة: لماذا التضليل؟

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، حقيقة زيادة مناهج الصف الرابع الابتدائي من خمس مواد إلى 13 مادة، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

البعض وقع في فخ السوشيال ميديا بلا بحث أو تحقيق

وذكر «شوقي»، خلال التدوينة، أن وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل لأبنائنا في مدارسنا الحكومية تنوعت، بل وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على «يوتيوب»، أن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة وهكذا.

وزير التعليم يكشف عدد مناهج الصف الرابع الابتدائي العام الماضي

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «رغم أن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق، هذه هي مواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولي الحقائق؟!».