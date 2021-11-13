وزير التعليم: توزيع درجات امتحانات «4 ابتدائي» المنتشر غير صحيح

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إعلان توزيع أسئلة ودرجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المقرر عقدها في نهاية شهر نوفمبر الجاري وأول شهر ديسمبر، ونوعية الأسئلة المقرر وضعها للطلاب في الامتحانات، مؤكداً: «ليس لها أي أساس من الصحة »، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا أساس للمواصفات المتداولة حاليا بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وآلية توزيع الدرجات وعدد الأسئلة، مؤكدا أن الوزارة لم تعلن أي شيء في هذا الخصوص حتى الآن، مشددا على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات.

الامتحانات ستعقد على مستوى الإدارات التعليمية

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجرى حاليا الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحا أن الامتحانات ستعقد على مستوى الإدارات التعليمية، وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم في كل مقرر دراسي، لافتا إلى أنه تم توفير عدد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في التدريب على نوعية الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي وفق مجموعة من المعايير أبرزها الاختبارات والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور والتقويم التكويني وفقا لمعدلات الأداء، مؤكدا ضرورة أن يكون معدل الحضور لا يقل عن 80% بالنسبة لمواد التربية الفنية الموسيقية والرياضية والدينية.

تخصيص درجات للتخطيط والجدية

وأكد أنه يتم توزيع درجات المهام الأدائية على الطلاب من خلال تخصيص 5 درجات للتخطيط الجيد و5 درجات للجدية في العمل و25 درجة للمنتج النهائي ويتكون المجموع الكلي من 35 درجة، لافتا إلى أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان.

وأشار إلى أن اللون الأزرق يدل على أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات.