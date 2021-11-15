«عذبوا سيدة لإجبارها على الدعارة»..إحالة ربة منزل وسمكري للجنايات

استدرجت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، بمعاونة سمكري، صاحبة معرض بمدينة دكرنس وحرضتها على العمل في الدعارة، إلا أنها عندما رفضت احتجزتها بداخل مسكنها ‏وتعدت عليها بسلاح أبيض وأطفأت سجائر في جسدها، واستولت على منقولاتها «مبلغ مالي - هاتف جوال - مصاغ ذهبي‏» وأحدثت عدة إصابات بها، وفرت هاربة، وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على السمكري، وبعرضه على النيابة العامة، والذي اعترف بارتكاب الواقعة وبمعاونته الهاربة، وأمرت أمس الأحد، بحبسه وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما.

إحالة المتهمين لـ«جنايات المنصورة»

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أمس الأحد، بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة، بإحالة كل من: «دنيا ص. ا.»، هاربة، و«خالد م. م.»، محبوس، 21 عاما، سمكري، مقيم بدائرة قسم أول المنصورة، وذلك في القضية رقم 12983 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2181 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

سرقة منقولات المجني عليها لإجبارها على الدعارة

وبحسب أمر الإحالة فإنه في يوم 20 أغسطس 2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية سرقت المتهمة الأولى المنقولات «مبلغ مالي - هاتف جوال - مصاغ ذهبي» والمملوكة للمجني عليها «سحر. س. ا.» وكان ذلك طريق الإكراه الواقع عليها، واعتدت المتهمة على المجني عليها بالضرب بواسطة سلاح أبيض «سكين» فأوقعت الرعب في نفسها وشلت بذلك من مقاومتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات وقد ترك ذلك الإكراه جروحا وهي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة أنه صاحب ذلك تعذيب المتهمة الهاربة المجني عليها، بالضرب باستخدام «سلاح أبيض، أداة سيجارة، سكين» فأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وأحرزت بغير ترخيص سلاحا أبيض «سكين»، وحرضت المجني عليها على ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد.

أقوال المجني عليها في النيابة العامة

‏وقالت «سحر س. ا.» ، 27 عاما، صاحبة معرض، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة الأولى استدرجتها وحرضتها على ارتكاب الدعارة وحال رفضها احتجزتها بداخل مسكنها واعتدت عليها بالضرب بواسطة سلاح أبيض «سكين»، محدثة إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسرقة منقولاتها «مبلغ مالي، هاتف جوال، مصاغ ذهبي» كرها عنها وكان ذلك بناء على اتفاق وتحريض من المتهم الثاني.