علاقة شاذة وراء قتل عامل لشقيقه في الدقهلية: «كان بيستغل شربي للمخدرات»

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، أن شذوذا جنسيا وراء ارتكاب عامل لواقعة قتل شقيقه في إحدى قرى دائرة المركز، بعد أن استغل المجني عليه تعاطي شقيقه للمواد المخدرة، وغيابه عن الوعي في ممارسة الشذوذ معه، دون شعور المتهم حتى اكتشف ما يحدث له ليلا، فانهال عليه بسكين وطعنه عدة طعنات، وأعاد المتهم تمثيل ما حدث في المعاينة التصويرية أمام النيابة العامة فأمرت بعرضه على الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان صحة أقواله من عدمه.

أقوال المتهم أمام النيابة العامة

وأكد المتهم «إبراهيم م. م.» 19 سنة عامل، أنه بدأ في تعاطي المواد المخدرة منذ حوالي 4 شهور فقط، «بدأت في تعاطي البانجو والحشيش، ثم تطور الأمر معي إلى تعاطي الهيروين وبكميات كبيرة، وهو ما كان يتسبب في غيابي عن الوعي ولا أدري بما يدور حولي».

تعاطي المتهم المواد المخدرة

وواصل المتهم اعترافه، أنه عندما كان يستيقظ من نومه في الفترة الأخيرة، يشعر بآثار عملية شذوذ تجرى له وهو في نومه، وبدأ الشك في أخيه لأنه هو الوحيد الموجود معه في المنزل، وعندما سأله أنكر أن يكون يفعل هذا الأمر.

تفاصيل ليلة الجريمة

وأشار إلى أنه في فجر يوم الجمعة الماضية، عاد إلى البيت وكان متعاطي المخدرات بكميات أقل وكان شبه واعٍ شعر بشقيقه يكرر ما يفعله معه في حالة غيابه عن الوعي، فتوجه إلى المطبخ واستل سكينا، وعندما حاول عتاب شقيقه ادعى أنه نائم، فانهال عليه ضربا بالسكين.

وفاة المجني عليه في المستشفى

وحاولت أسرة المجني عليه إنقاذه بنقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، وأمر الأطباء بتحويله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهم على الطبيب الشرعي وبيان ما إذا كان قد تعرض للشذوذ الجنسي من عدمه، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.