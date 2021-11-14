حبس زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالقليوبية.. دفناه حيا في أرض زراعية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس زوجة وعشيقها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة العامة اتهامات بقتل الزوج في حفرة داخل أرض زراعية بناحية قرية نقولا مركز شربين، ودفنه المتهم بها حيا.

ولم يُعثر على الجثة إلا بعد مرور 55 يوما من ارتكاب الواقعة، بعد اعتراف المتهم وإرشاده عن مكان دفن صديقه، وبالحفر في الأرض الزراعية تبين وجود الجثة متحللة على عمق حوالي 4 أمتار، ونُقلت إلى مستشفى المنصورة الدولي لإجراء تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

اعتراف المتهم بتفاصيل دفن صديقه حيا

واعترف «جمعه.إ.ع»، أنه خطط للتخلص من صديقه بعد أن نشأت علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه، وقررا معا التخلص من الزوج، بطريقة لا يشعر بهم أحد، فادعي المتهم أن أرضه الزراعية موجود بها آثار، واستدعى صديقه ‏«محمد أ. ف»، وشهرته العسكري، 42 سنة، ‏وطلب منه أن يشاركه الحفر لاستخراج الكنز الأثري الموجود بأرضه.

وأعد المتهم عصيرا به مادة مخدرة، وأعطاه لصديقه بعد أن حفرا حفرة عميقة، حتى إذا لعب المخدر في رأس صديقه دفعه في الحفرة وأهال عليه التراب حيا، واتصل بزوجة صديقه يخبرها بما حدث.

دور الزوجة في دفن زوجها حيا

وأكدت الزوجة أنها فور علمها بما حدث ادعت أن زوجها اختفى، وأخذت شقيق زوجها وتوجها إلي مركز الشرطة وحررا محضرا بعدم عودة الزوج إلى المنزل عقب خروجه للعمل ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، كونه يعمل حدادا، لتبدأ رحلة البحث عنه بمشاركة أهالي قريته إلا أنه لم يظهر له أي أثر.‏

وعادت الزوجة بعد فترة لتؤكد تلقيها اتصالا من مجهول يطلب منها فدية، وأن زوجها مخطوف، لتبدأ المباحث في كشف غموض الحادث وأن هناك علاقة آثمة بين الزوجة وصديق زوجها، وأنهما وراء اختفائه، وبالقبض على المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة.