وزير الآثار: احتفالية طريق الكباش ستخرج بشكل يليق بعظمة مصر

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس بحث جميع الجوانب المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، كما اطلع على آخر المستجدات والاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر، مؤكدًا ضرورة خروج الحفل بشكل يليق بعظمة مصر، كما ذكر أن طريق الكباش ليس آخر الاحتفالات؛ بل يكون هناك العديد من الاحتفالات بالمعالم المصرية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية للعالم.

احتفالية طريق الكباش تليق بقيمة مصر التاريخية

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن احتفالية طريق الكباش بالأقصر، تليق بقيمة مصر التاريخية، ويتم الإعلان عن موعدها غدًا أو بعد غد، كما أنه يتم الإعلان عن جمال مصر من خلال احتفالية طريق الكباش بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر، ويتم افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، ومن بينها المتحف المصري الكبير.

احتفال طريق الكباش لن يكون شبيها بموكب المومياوات

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الاحتفالية الخاصة بطريق الكباش في الأقصر يتم إقامتها بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع؛ للإعلان عن جمال مصر والأقصر، لكن الاحتفال لن يكون شبيها بموكب المومياوات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تعيد تقييم بعض الفنادق وفقا للأداء وإجراء تفتيش مستمر للوقوف على الخدمات المختلفة والصحية بالأساس؛ لتقديم منتج سياحي بجودة عالية، كما أن الرئيس وجه بأن يكون المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف في العالم.

اهتمام كبير من الصحف العالمية بالآثار المصرية

وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أنه تم التحدث عن الموقف الهندسي للمتحف وطرق الاستثمار ووضع السياحة الحالي، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية منضبطة وتسهيلات لتنظيم الرحلات من خلال افتتاح مطارات جديدة، والتوسع في الطرق المختلفة لدعم القطاع السياحي، وتشجيع السائحين على زيارة مصر، موضحًا أنه بعد نجاح موكب نقل الموميوات إلى متحف الحضارة يوجد اهتمام كبير من الصحف العالمية بالآثار المصرية.