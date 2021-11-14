مبادرة «نور الحياة» تجري 30 عملية في العين لمواطني جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر ساعدت في القضاء على بعض الأمراض التي عانى منها أبناء مصر وأبرزها القضاء على فيروس سي، وأمراض الاعتلال الكلوي، مؤكدا أن هذه المبادرات نجحت في الوصول إلى المواطن البسيط في الوديان والتجمعات البدوية.

وأضاف فودة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، أن هذه المبادرات التي انطلقت منذ أكثر من عام في جنوب سيناء وقَّعت الكشف الطبي على ما يقرب من 20 ألف مواطن على مستوى المحافظة بخلاف المبادرات التي تمت في المدارس.

وأشاد المحافظ بمبادرة «نور حياة» التي جرت في أبوزنيمة الشهر الماضي، وحققت نجاحا كبيرا من خلال إقبال المواطنين عليها.

إجراء 30 عملية جراحية للعيون

وقال أحمد عياد، عضو «حياة كريمة» بالمحافظة، إنه جرى إجراء 30 عملية جراحة في العيون عبارة عن زرع عدسات وإزالة مياه بيضاء لبعض المواطنين الذين جرى الكشف عليهم الشهر الماضي ضمن قافلة «نور حياة» التي استضافتها مدينة أبوزنيمة على مدار يومين، وجرى عمل 800 نظارة طبية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف أن العمليات أجريت بالمجان في أحد مستشفيات السويس التابعة للقوات المسلحة، أيضا النظارات بالمجان، موضحا أنه جرى الاتفاق على تنظيم قافلة أخرى تزور مدينة رأس سدر، ضمن خطة عمل مبادرة في كل مدينة.

مبادرة «نور حياة» في رأس سدر

أكد أحمد عياد ابن مدينة أبوزنيمة أنه قام بالتنسيق مع علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، لإقامة مبادرة نور حياة بالمدينة يومي الخميس والجمعة القادمين، وقال إن مبادرة نور حياة الرئاسية هدفها الحد من حالات ضعف الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر «عيون».

وأوضح أن المبادرة ستكون في مركز شباب رأس سدر، ويقوم بالكشف على المواطنين مجموعة من أطباء العيون المتميزين، مؤكدا أن الكشف والعمليات والنظارات بالمجان لمواطني سيناء.

وقدم عياد الشكر إلى الرئيس السيسي على هذه المبادرات التي لم تحدث من قبل وهدفها حماية المواطنين صحيا ومحاربة الأمراض المزمنة لإقامة دولة قوية بمواطنيها.