شروط العمل بنظام الحصة وفقاً لاحتياجات مدارس جنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صدق بالموافقة على فتح باب الترخيص للعمل وفق نظام الحصة للتخصصات الأساسية، وفقاً لاحتياجات المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن المواد المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة تتضمن (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الفرنسية – اللغة الألمانية – المواد الفلسفية – معلم فصل – رياض أطفال – المواد التجارية – المواد الفندقية).

وقال «عقل» إن التقديم سيبدأ الأحد القادم بديوان عام المديرية في مدينة طور سيناء، وفقاً لشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة

وقال محمد عقل إن المستندات المطلوبة للتقديم للعمل بنظام الحصة هي:

１- أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي.

２- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

３- صورة شهادة الميلاد.

４- الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

５- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها.

ضوابط العمل بنظام الحصة

وقال عدنان توفيق، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن التقديم لطلبات الترخيص للعمل بنظام الحصة يتم وفق الضوابط التالية:

１- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مع شهادة التأهيل التربوي.

２- اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص.

３- عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

４- تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007.

５- لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة على (24) حصة أسبوعياً.

６- عدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

７- يتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب.

８- يتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري، وحتى الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.