الكشف على 694 مريضا في قوافل طبية بوديان جنوب سيناء ضمن «حياة كريمة»

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، مازال يقدم الخدمات لآلاف المواطنين في المحافظة، ويقوم البرنامج بزيارة عمق سيناء داخل الجبال والصحاري لتقديم الخدمة الطبية لهم، حتى يتأكد الجميع أن الخدمات التي تقدم للمواطن في المدينة لا تختلف عن أهالي الوديان.

وأضاف أن توصيل الخدمة الطبية إلى التجمعات البدوية والوديان البعيدة دليل على اهتمام القيادة السياسية بتوصيل كل ما يحتاجه المواطن في سيناء من خدمات طبية، مشيرا إلى أن مديرية الصحة نظمت هذا الأسبوع حملات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عدد من الوديان والتجمعات البدوية.

تحويل 24 مريضا من أبوزنيمة للمستشفيات

من جانبه أعلن الدكتور محمد قابل، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه جرى تنظيم قافلة طبية بالمركز الطبى بمدينة أبو زنيمة، لمدة يومين بدأت الأربعاء الماضي، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 694 مريضا بالعيادات المختلفة الموجودة بالقافلة وتنوعت التخصصات بين: (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الأنف والأذن – الأسنان – تنظيم الأسرة).

وأكد أنه جرى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل عدد 24 مريضا لأقرب مستشفى يضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل، واستخراج قرارات نفقة الدولة وذلك تسهيلا على الأهالى، موضحا أن القوافل الطبية العلاجية مستمرة فى تقديم خدماتها إلى سكان الأماكن التي يصعب الوصول إليها على مدار العام.

قافلة طبية بوادى تال وغرندل

أعلن الدكتور محمد قابل، عن انطلاق قافلة طبية مجانية بوادى تال ووادي غرندل بمدينة أبو زنيمة اليوم الجمعة وغدا السبت، وتضم مختلف التخصصات الطبية، مؤكدا أن القوافل الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 7000 مواطنا في جنوب سيناء حتى الآن، في أقل من ثلاث شهور.

أضاف أن البدو ينتظرون هذه القوافل ويقومون بزيارة الاطباء فور وصولهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم خاصة كبار السن والأطفال، وثمن مبادرات الرئيس السيسي حياة كريمة التي وفرت الكثير والكثير لأبناء بدو جنوب سيناء في القطاع الطبي.

التغذية السليمة والمراهقة عنوان ندوة بالأزهر

من جانب آخر، قال الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بضرورة عمل ندوات تثقيفية للطلاب في مختلف المراحل العمرية لتوعيتهم بالأمراض الحالية وكيفية الوقاية منها، مشيرا إلى أنه جرى عقد ندوة بالمعهد الأزهرى الابتدائى بطور سيناء.

وقال إنه تم خلال الندوة الحديث عن مرحلة المراهقة والتغذية السليمة والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى التوعية من الإصابة بفيروس كورونا والتعريف به وطرق الإصابة به وطرق الوقاية والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها تجاهه.