أستاذ بجامعة هارفارد: مصر من أكبر 10 دول حول العالم في أعداد الإصابات بالسكر

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، اليوم، إن مصر من أكبر 10 دول حول العالم في حالات الإصابة بمرض السكر، بسبب البدانة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الشعب المصري، نتيجة الأكل غير الصحي الذي يعتمدون عليه في طعامهم، إضافة إلى قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بشكل دوري ومستمر.

إنقاص الوزن ضروري لعدم الإصابة بالسكر

وأضاف «حمدي»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة dmc، أن الأبحاث أثبتت أن إنقاص الوزن ضروي جدا لعدم الإصابة بالسكر، كاشفا أن أي دهون تتكون بجسم الإنسان وبالأخص في منطقة تجويف البطن، تسبب مناعة ضد الإنسولين، وبالتالي تسبب مرض السكر، موضحًا أن مصر تعاني من نسبة كبيرة من البدانة وتجمع الدهون بمنطقة الخصر، خاصة بين النساء.

جامعة تكساس الطبية لأول مرة في مصر

وأشار أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إلى أنه يسعى منذ فترة طويلة لإنشاء فرع لأحد الجامعات الطبية الأمريكية، كاشفًا أن هذه المحاولات نجحت مؤخرا وتم التعاقد مع جامعة تكساس لإنشاء فرع لكلية الطب الخاصة بها في مصر، موضحا أنها المرة الثانية فقط لتلك الجامعة التي توافق على إنشاء فرع لكلية الطب يتبع تلك الجامعة خارج الولايات المتحدة الإمريكية.

ولفت إلى أن المشروع لا يزال في خطواته الأولى، لكن عليه أن يشكر وزير التعليم العالي على المساهمة في حدوث ذلك، لافتا إلى أنه يحتاج لكثير من الخطوات، مشيرا إلى أن حدوث ذلك الأمر يؤدي بكل تأكيد إلى إنشاء فروع لجامعات أخرى أمريكية داخل مصر.