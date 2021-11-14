رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها» (فيديو)

روّج المطرب رامي صبري، لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها»، بنشر مقطع فيديو ترويجي لها، عبر صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلا: «قريبا».

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «اللي إحنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة.. وباقية ومش هتروح.. وأنا دايما كنت بعيد عنها.. قال إيه فاكر نفسي ضمنها.. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح».

رامي صبري يطرح «بيحرك في المشاعر»

وكان المطرب رامي صبري، طرح أغسطس الماضي أغنيته «بيحرك في المشاعر»، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كما طرح رامي صبري مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب»، التي كان من المقرر أن تجمعه بشقيقه «المتوفى»، ولكن رامي أصر على طرحها بعد وفاته لكي يحقق حلم شقيقه الذي لم يمهله القدر لتحقيقه.

رامي صبري يطعن في تقرير وفاة شقيقة

اعلن المطرب رامي صبري، الأربعاء الماضي، عبر حسابه على فيسبوك استعداده للطعن في تقرير وفاة شقيقة وكتب رامي: «أول مرة أكتب بوست مش فني آسف، تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية».

وأضاف: «اللي فاهم أن حق كريم هيروح يبقى بيحلم، وميعرفنيش، هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون»، واختتم: «أخي الغالي كريم، أقسم بالله أقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفر لك».