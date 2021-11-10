رامي صبري بعد تقرير الطب الشرعي لشقيقه: «هطعن عليه وهجيب حقه»

أعلن الفنان رامي صبري، أنه سيتقدم للمحكمة بطعن رسمي، بعد خروج تقرير الطب الشرعي لشقيقه الراحل كريم صبري، الذي توفى منذ أشهر.

ونشر رامي صبري، صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلاً: « تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم، سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية».

وأضاف، «اللي فاهم أن حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش، هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل واحد هياخد حقه بالقانون، أخي الغالي كريم أقسم بالله أقسم بالله، حقك هجبهولك بالقانون»، دون نشره أي تفاصيل تخص التقرير الشرعي لوفاة أخيه.

سبب وفاة الفنان الشاب كريم صبري

وكان الفنان الشاب كريم صبري، شقيق رامي صبري، رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، غرقًا في ترعة المريوطية، حيث تساءل قطاع كبير من الجمهور عن أسباب الوفاة، لاسيما وسط انتشار شائعات عدة آنذاك.

أهم أعمال كريم صبري

كان يعمل في مجال الفن، وهو من مواليد 1988، وقدم أكثر من أغنية، مثل الأغنية الوطنية بعنوان مصري أصلي عام 2011، كما قدم أغنية «مش مجرد نيل» والتي لحنها بنفسه، وكذلك أغنية رومانسية «من يوم فراقنا»، وكان يعد ألبومًا قبل وفاته إثر حادث غرق في ترعة المريوطية.

رامي صبري يطرح حالة اكتئاب

طرح رامي صبري أغنيته «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل كريم، على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، في أول أغسطس الجاري، وكتب رامي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه كان يعمل على تحضيرها في الفترة الماضية بعد وفاة «كريم».