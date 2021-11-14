هالة رافعي سافرت من هولندا لفرنسا دعما للسيسي: «رجعلنا قيمتنا ومكانتنا»

قالت هالة رافعي رئيس الاتحاد الدولي لدعم وتنمية المرأة المصرية والعربية في هولندا، إنها سافرت من هولندا إلى فرنسا لدعم الرئيس السيسي، موضحةً: «الرئيس السيسي رجع لنا القيمة اللي كنا محتاجينها، أعزنا وأكرمنا ورجع مصر تاني في عيون العرب وأوروبا والعالم كله للمكانة التي تستحقها».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» في حلقة خاصة من فرنسا، على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا: «الرئيس السيسي يدعم المصريين ورجع لنا السند والعزوة، وأصبح رئيس مصر الذي نفتخر به».

بقى عندنا كبير ورئيس بنرجع له

وتابعت هالة رافعي رئيس الاتحاد الدولي لدعم وتنمية المرأة المصرية والعربية في هولندا: «بقى عندنا كبير ورئيس بنرجع له، ولما بنزل مصر بقيت فخورة، بقى فيها طرق مرصوفة وأماكن جديدة والشوارع عندنا أفضل من أوروبا، ولما بسوق في هولندا ببقى نفسي نبقى زي مصر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على رفعة أهلها من قلبه

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل في أكثر من ملف بالتوازي: «مصر كانت تعيش فترة صعبة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على رفعة أهلها من قلبه، وهو قدوة لنا داخليا وبخاصة أنه أكد على أهمية العمل والإنتاج».

وأوضحت رئيس الاتحاد الدولي لدعم وتنمية المرأة المصرية والعربية في هولندا أن مصر كانت محفوظة برعاية من الله سبحانه وتعالى، وبقيادتها التي وفرت كل الاحتياجات والدعم الصحي للمصريين، خلال فترة أزمة كورونا، لأن الرئيس السيسي يضع مصلحة شعبه نصب عينه.