التضامن: التعامل مع 22 ألفا من الأطفال والكبار بلا مأوى.. ودمج 68% منهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعامل مع أكثر من 21 ألفًا و738 من الأطفال والكبار بلا مأوى، في وضعية الشارع، مشيرة إلى دمج 68% منهم، إما مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

ولفتت وزارة التضامن على موقعها الرسمى، إلى أنه تم التعامل مع 11 ألفًا و774 طفلًا يقضون معظم أوقاتهم في الشارع.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم مختلف خدمات الوزارة لهم.

قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين المتواجدين بدور الرعاية

وأشارت «القباج» إلى أنه سيتم التعامل مع هؤلاء الأطفال والكبار عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، وذلك من خلال منصة المفقودين، التى تستعد الوزارة لإطلاقها، وتتضمن قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات.

اطلاق حملة «الشارع ليس مأوى» لجمع الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستطلق حملة «الشارع ليس مأوى» لجمع الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن هناك 3 فئات في الشارع يتم التعامل معهم من قبل التدخل السريع والبرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، موضحة أن الفئة الأولى تتمثل في الأطفال بلا مأوى، والثانية في الكبار بلا مأوى، أما الفئة الثالثة فتتمثل في المصابين بأمراض نفسية، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تعاملت مع 93 مسنًا مصابين بأمراض نفسية.

ويعمل برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»، على حصر شامل للأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية، إلى جانب وضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، بالشراكة مع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.