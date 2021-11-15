اليوم.. انطلاق سيمنار المجمع المقدس في وادي النطرون برئاسة البابا

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيمنار، لأعضاء المجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني، على الكرسي البابوي خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في 18 نوفمبر 2012.

السينمار بعنوان «الناظر إلى أعلى»

وسيمنار هذا العام سيعقد في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيحمل عنوان: «الناظر إلى أعلى»، وسيناقش موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثاني، وسيشمل اليوم الأول للسينمار تقديم عرض عن قيادة التدبير الكنسي: رؤية مقترحة، فيما سيدأ اليوم الثاني بالقداس الإلهي يعقبه إفطار وشاي وجلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسي، ثم جلسة عن التدبير الحكيم في الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات اأب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وفي اليوم الثالث للسيمينار سيبدأ كذلك بالقداس الإلهي وإفطار شاي ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي في الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليا في 5 مجموعات عمل.

الجلسة الختامية

وفي اليوم الأخير سيتم عرض نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقرري المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.

يتزامن ذلك مع احتقال الكنيسة القبطية بذكري الباب تواضرس الثاني علي عرش الكنيسة، حيث تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كل أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.