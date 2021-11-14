وزير التعليم عن أزمة مناهج 4 ابتدائي: «محدش يقولنا نعمل امتحان ازاي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا مشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، حيث جرى بناء إطار عام للمناهج، منذ عام 2017: «الكتاب كبير، وثلاثة أرباعه صفحات فاضية، لأنه عبارة عن الكتاب وكتاب الأنشطة مجلدين مع بعض».

منصات التواصل الاجتماعي لن تحدد طبيعة المناهج التي تدرس

وأضاف شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: «كثيرون يتحدثون عن المناهج دون إدراك إطار عام المناهج، أو سلاسل الكتب وغيرها من الأمور، وتناول المناهج على منابر الإعلام ووسائل التواصل، شيء لم نره من قبل، ولا يجب أن يكون، وهي أساليب ووسائل ليست علمية فقط، وبالتالي فإن منصات التواصل الاجتماعي، لن تحدد طبيعة المناهج التي يتم تدريسها».

بيتقال حاجتين عكس بعض

وتابع: «بيتقال حاجتين عكس بعض، يُطلب منا تدريس السياحة والشمول المالي، وغيرها من الأمور في المناهج الدراسية، وحين نفعل ذلك، يكون أول رد فعل هو السؤال عما إذا كانت هذه المواد ستضاف للمجموع، لتحديد موقف الطلاب من مذاكرتها وتجاهلها.. لازم نقرر إحنا عاوزين إيه».

محدش يقولنا نعمل امتحان ازاي.. ده شأن المتخصصين

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا: «يا جماعة متطبقوش ما تعلموه ما تعلمتم على أولادكم، لأننا نعلمهم بطريقة جديدة، حتى المدرس تعلم بطريقة قديمة، والتعليم أصبح للتعلم، وليس للامتحان، وكل ذلك شأن المختصين وليس أولياء الأمور.. ولا يقولوا لنا نعمل امتحان ازاي، لأن ده شأن المختصين في العالم كله».