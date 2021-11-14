شوقي يرد على انتقادات مناهج 4 ابتدائي: «مش الوزير اللي بيحطها على فكرة»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجدل حول مناهج الصف الرابع الابتدائي غير مسبوق، موضحًا: «ندرك صعوبة التغيير، وتطوير التعليم مشروع الدولة وليس مشروع وزير، وننفذ هذه الرؤية منذ عام 2014، مش الوزير اللي بيحط المناهج على فكرة، وكل حاجة لها متخصصين».

إطار عام المناهج

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: «في عام 2014 بنينا إطار عام المناهج، وهو الأساس الذي تبنى عليه سلاسل الكتب ويحدد مخرجات التعلم والتدرج في كل المواد، والمواد التي ستستحدث ومتى، واللغات وكيفية تدريسها، وبدأنا تطبيقه في عام 2018 على كي جي 1 وكي جي 2 والصف الأول الابتدائي».

تلاميذ 4 ابتدائي «مشافوش» المناهج القديمة

وتابع وزير التربية والتعليم: «أبناؤنا في الصف الرابع الابتدائي مشافوش المناهج القديمة وماشيين على الجديد، وبالنسبة للانتقادات فنحن ننتمنى أن نقرأ الكتب وألا نستقي المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي».

وأشار، إلى أن إطار عام المناهج كان يخطط للصف الرابع الابتدائي أن يشهد من المناهج متعددة التخصصات إلى العلاقات البينية، مثل قضايا البيئة وتغير المناخ والسياحة والشمول المالي.

وأكد، أن كبرى الشركات والمؤسسات الدولية في العالم جنبا إلى جنب مع مركز تطوير المناهج، فمصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أحدث مواصفات تدريس العلوم والرياضيات، بشهادة المؤسسات الدولية، وبالتالي فإن هذه الكتب هي ثروة كبيرة جدا: «كنت أتمنى تناول هذا الأمر في البرامج التلفزيونية أو المقالات، فالأمر في حاجة إلى دراسة وفحص، وأن يتم الاطلاع على إطار عام المناهج».