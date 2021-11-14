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شوقي عن استغاثات الطلاب على السوشيال ميديا: «تمثيليات ركيكة لا معنى لها»

كتب:

شريف سليمان
11:55 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا مشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، مشددًا على أن النظام الجديد لن يعتمد على التسميع والحفظ: «قياس الجديد بالمسطرة القديمة عامل مشكلة واستخراج المعلومات من السوشيال ميديا والفيديوهات الركيكة اللي بتتعمل والاستغاثات وكل التمثيليات دي لا معنى لها».

«شوقي»: «مفيش دولة بتعمل اللي إحنا بنعمله»

وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا في موقع ميسمحليش إني أقول كل اللي أنا عاوزه، لكن مفيش دولة بتعمل اللي إحنا بنعمله، إحنا مبناخدش رأي الطالب في المنهج، المنهج يتم وضعه والطالب عليه الالتزام به، لكن لما طالب يعيط مقدرش أعلق عليه، مفيش حاجة كده».

وزير التعليم: «اللي يقول إن المناهج مش مناسبة للمرحلة العمرية فده كلام عيب»

وتابع، أن المناهج حول العالم يتم وضعها وفقا لمعايير علمية اتفق عليها العالم: «إحنا مش شغالين في الفراغ ونتعامل مع أكبر مؤسسات دولية اللي بتعمل الكتب، اللي بتدرس في أمريكا وسنغافورة وإنجلترا لنفس المرحلة العمرية، واللي يقول إن المناهج مش مناسبة للمرحلة العمرية، فده كلام ميتقالش كده وميتردش عليه كده لأن ده كلام عيب يتقال».

«شوقي»: «زي ما إحنا شاطرين في التعليق والنقد ما نبص للي اتعمل»

وأكد، أن الدولة المصرية وفرت بدائل كثيرة للتعلم، لتعليم الأبناء، موجها رسالة لمنتقديه: «بنوفر كل حاجة، وزي ما إحنا شاطرين في التعليق والنقد ما نبص للي اتعمل، وهو جهد غير مسبوق، واتدفع فيه ملايين الفلوس، واتعمل على مازورة عالمية».

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