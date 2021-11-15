القبض على 3 فتيات بأوسيم بتهمة تعاطي المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 فتيات بعد انتشار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهرن فيه وهن يتعاطين المواد المخدرة بالشارع.

وفور انتشار الفيديو الذي وثق الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من التوصل لمحل الواقعة بمنطقة أوسيم، وتبين أنهن 3 فتيات متسولات كانوا يتعاطوا المواد المخدرة بالشارع.

تمكنت القوات من ضبط المتهمات الثلاثة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.