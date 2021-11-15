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محمود مسلم

القبض على 3 فتيات بأوسيم بتهمة تعاطي المخدرات

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الوطن
01:12 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
أرشيفية- الشرطة النسائية تشارك في تأمين نقل السجينات

أرشيفية- الشرطة النسائية تشارك في تأمين نقل السجينات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 فتيات بعد انتشار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهرن فيه وهن يتعاطين المواد المخدرة بالشارع.

وفور انتشار الفيديو الذي وثق الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من التوصل لمحل الواقعة بمنطقة أوسيم، وتبين أنهن 3 فتيات متسولات كانوا يتعاطوا المواد المخدرة بالشارع.

تمكنت القوات من ضبط المتهمات الثلاثة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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