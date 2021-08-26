ليومين.. مسن أوسيم يقدم الطعام لزوجته المتوفاة

انبعاث رائحة كريهة من شقة «عجوز» 83 سنة لفت انتباه الجيران الذين توجهوا إلى شقة زوجها «في ذات العقار» ليخبروه بانبعاث تلك الرائحة ليؤكد لهم أنه يقدم لها الطعام يوميًا ويرعاها فهي مريضة طريحة الفراش، حيث تبين أن الرجل صاحب الـ85 عامًا يعكف على رعاية زوجته بشكل منتظم وأنها توفيت بينما ظل يقدم لها الطعام لمدة يومين دون أن يكتشف وفاتها على سريرها حتى عرف من الجيران وعندها نزل معهم إلى شقة زوجته فوجدها جثة هامدة، وتم إبلاغ مركز شرطة أوسيم بالواقعة.

حزن شديد على فراق رفيقة الكفاح

حضرت سيارة الإسعاف لنقل جثمان السيدة إلى المستشفى بينما ظهرت علامات الحزن الشديد على الزوج الذي انهار باكيًا عندما شاهد المسعفين يحملون جثمان رفيقة دربه، وبحسب مصادر أمنية فإن الوفاة طبيعية وأن الزوج مريض بـ"الزهايمر" منذ عدة سنوات ويسكن في عقار خاص به وكان يقيم في شقة وزوجته المريضة في شقة منفردة وكان يتولى رعايتها ويعد لها الطعام في شقته ويقدمه لها بشكل مستمر ويعطيها الدواء بشكل منتظم، حتى ماتت وهو لا يدري بأنها انتقلت إلى رحاب ربها.

وفاة طبيعية

بينما تحدث جيران مسن أوسيم عن وفائه لزوجته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث وصفه عدد منهم بأن ما فعله الرجل مع زوجته نتاج قصة حب شديد ووفاء نادر في هذا الزمن، وأن الرجل استمر فى رعاية زوجته حتى بعد موتها وهو لا يعرف أنها فارقت الحياة.

وبينت التحريات أن الوفاة طبيعية وذلك بعد الاستماع إلى رواية الجيران الذين أكدوا على صلابة العلاقة وقصة الحب الشديد بين الزوجين، بينما أثبت التقرير الطبي للمتوفاة أن الوفاة طبيعية وناتجة عن هبوط في الدورة الدموية واستمرت طريحة الفراش لمدة 48 ساعة حتى ظهرت على جثتها آثار التعفن.