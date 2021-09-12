«غرف عزل وأسرة مجهزة» افتتاح عناية مركزة جديدة بـ«أوسيم المركزي»

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي، بعد دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، مشيرًا إلى أن القسم يضم 12 سريرا مجهزا عناية مركزة، و11 جهاز مونيتور، وجهاز رسم قلب متنقل، وغرفتين مجهزتين تضم كل منها 5 أسرّة مجهزة إضافة إلى غرف عزل وتمريض.

وأكد محافظ الجيزة، أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقرى التابعة له.

المحافظ يوجه بتضافر الجهود لمواجهة جائحه كورونا

واطمأن المحافظ على حالة المرضى، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة بجميع أقسام المستشفى، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ومؤكدًا ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا لمواجهة جائحة كورونا .

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

مبنى جديد لـ«أوسيم المركزي» بتكلفة 14 مليون

يذكر أنه تم تطوير مستشفى أوسيم المركزي بإقامة مبنى جديد وتشطيبه، وإنشاء مبنى للمعامل المركزية داخل المستشفى بتكلفة 14 مليون جنيه، منها 7 ملايين للإنشاءات، و7 أخرى للتجهيزات، كما تم تجهيز قسم للغسيل الكلوي يحتوي على 11 وحدة.