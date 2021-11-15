إقبال على المشاركة في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بجنوب سيناء

قال الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن مسابقة الأمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب»، شيخ الأزهر، لحفظ القرآن الكريم، انطلقت في مدينة طور سيناء السبت الماضي، داخل بيت شباب الأزهر وقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة الأزهرية، بمشاركة طلاب الأزهر الشريف في المحافظة وطلاب فرع جامعة الأزهر.

وأضاف «خضر»، في تصريح صحفي، اليوم، أن شيخ الأزهر أعلن عن مسابقة فى حفظ وتجويد القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإشراف الأزهر الشريف، وتقدم لها حتى الآن ما يقرب 100 متسابق ومتسابقة خلال يومين فقط.

إقبال على المشاركة في المسابقة

أكد «خضر»، أن هناك إقبالا من طلاب جنوب سيناء للمشاركة في المسابقة، مشيرا إلى تفقده لجان اختبارات المسابقة، أمس، والتي يجري عقدها ببيت شباب الأزهر بطور سيناء وقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة الأزهرية، بإشراف إدارتي شئون القرآن الكريم والتعليم النوعي بالمنطقة، ولفت إلى أن أغلب المشاركون في المسابقة طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر من جميع المراحل الدراسية والأعمار المختلفة.

رافقه خلال الزيارة الشيخ عبد المنعم زكريا مدير إدارة شؤن القرآن، والشيخ مصطفي الشهاوي مدير إدارة التعليم الإبتدائي، والشيخ السيد صابر مدير التعليم النوعي.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، بالدقة وحسن التنظيم ومستوى الطلاب وشدد على ضرورة تحري الدقة، والشفافية فى الاختبارات وتقييم الطلاب المتسابقين وتهيئة الجو المناسب لحفظة القرآن الكريم، والعمل على ظهور المسابقة في أبهى صورها.

إجراءات لمواجهة كورونا داخل المعاهد الأزهرية

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المعاهد الأزهرية الموجودة بالمحافظة، لافتا إلى زيارته معاهد مدينة طور سيناء النموذجية، في متابعة ميدانية للوقوف على سير العمل وانتظامه، ومتابعة العملية التعليمية، بالإضافة إلى الوقوف على انتظام العمل والعملية التعليمية وتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع الحصص الدراسية والأنشطة التعليمية المختلفة، والاستماع لشرح بعض المعلمين والحوار والمناقشة مع الطلاب للوقوف على مردود الشرح ومدى الإستفادة منه، واطلع على دفاتر إعداد المعلمين وسجلات المعامل والمكتبة ودفاتر الحضور والإنصراف، وقاعات الأنشطة والمكتبة والمعامل وتابع النشاط الرياضي بملعب المعهد، مشيدا بانتظام العمل ووجه ببذل المزيد من الأنشطة والمتابعة.