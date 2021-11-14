توزيع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بمدن جنوب سيناء

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يسعى إلى التوسع في إقامة المساجد وتطوير دور العبادة الموجودة بكل مدن المحافظة، مشيرا إلى أن كل مدينة أصبح لديها مسجد كبير تقام فيها الصلوات والمسابقات والاحتفالات الدينية المختلفة.

وأكد «الراوي»، في تصريح خاص اليوم الأحد، أن محافظة جنوب سيناء هي أول محافظة رفعت صناديق التبرعات من المساجد، وهي أول محافظة بدون زوايا، وكل دور العبادة تابعة لوزارة الأوقاف.

صكوك الاضاحي والقوافل الدعوية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى تسلم 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحي، وتوزيع الكميات على كل مدن المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، موضحا أن وزير الأوقاف وعد بزيادة حصة المحافظة من هذه الصكوك لسد احتياجات الأسر غير القادرة في المدن والتجمعات والوديان البعيدة.

وقال «الرواي»، إن القوافل الدعوية التي تنظمها الوزارة مستمرة وتجوب مدن المحافظة، موضحا أن القافلة الدعوية التي استقبلتها مدينة سانت كاترين أنهت أعمالها الجمعة الماضية، وهي قافلة مشتركة من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.

احتفالية عالمية في سانت كاترين

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مدنية سانت كاترين ستشهد حدثا عالميا الشهر المقبل تحت عنوان «التجلي الأعظم»، وهي احتفالية يشهدها رؤساء وملوك وسفراء دول، موضحا أنه التقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس السبت بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، للتنسيق فيما يتصل بمشاركة الأوقاف في الفعالية الكبرى التي تقام يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل.

وذكر أن وزارة الأوقاف خصصت موضوع خطبة الجمعة 10 ديسمبر المقبل ليكون عن سيناء والتجلي الأعظم، والتي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

وأضاف المحافظ، أنه ناقش مع الوزير خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.