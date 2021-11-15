محاكمة المتهم بالتحرش بـ«فتاة وسط البلد» بعد قليل

تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل، محاكمة طالب بتهمة الاعتداء على فتاة أثناء سيرها بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث نشرت الفتاة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توضح فيه أنها تعرضت للتحرش والضرب من أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد، وجرى ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت جهات التحقيق المتهم بالتعدي على الفتاة بالضرب والتحرش في القضية رقم 4220 لسنة 2021، بولاق أبو العلا إلى المحاكمة الجنائية.

فتاة تتعرض للتحرش والضرب في وسط البلد

وكانت بداية الواقعة، عندما نشرت فتاة تدعى «يوستينا» مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توضح فيه تعرضها للتحرش والضرب من طالب أثناء سيرها بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد، وعقب نشر الفيديو قام رجال الشرطة بتحديد الفتاة وتبين أنها تقيم في مدينة نصر، كما تبينت صحة الواقعة وأنها أصيبت بخدوش وسحجات وكدمات.

وعقب سؤالها بالواقعة، أفادت بأنها كانت تسير في الشارع بمنطقة وسط البلد بصحبة والدتها وأثناء قيامها بشراء نظاره من أحد البائعين، قام قائد سيارة بمضايقتها وعند معاتبته تعدى عليها بالضرب والسب محدثًا إصاباتها بخدوش وسحجات وكدمات.

الأمن يضبط المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

وتمكن رجال الشرطة من تحديد المتهم، وتبين أنه طالب مقيم بمنطقة بولاق أبو العلا، وأمكن ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وأن والدة المجني عليها تعدت عليه بالسب، وجرى تحرير محضر وأحيل المتهم إلى النيابة العامة.

وقال المتهم، إنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما قامت والدة المجني عليها بالتعدي عليه بالسب والشتم، كما نفت الفتاة في محضر الشرطة اعتدائها على الشاب مدعيًا أنه تحرش بها وكان يضايقها خلال سيره بسيارته وعندما تصدت له وطلبت منه التوقف عن التحرش نزل من سيارته وضربها وحاول الاعتداء على والدتها.