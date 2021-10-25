محاكمة المتهم بضرب فتاة والتحرش بها في وسط البلد.. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش بمنطقة وسط البلد.

وأحالت جهات التحقيق المتهم بالتعدي على فتاة تدعى «يوستينا» بالضرب والتحرش في القضية رقم 4220 لسنة 2021، بولاق أبو العلا إلى المحاكمة الجنائية.

ضرب وتحرش

بداية الواقعة كانت عندما تعرضت فتاة تدعى «يوستينا»، 22 عامًا، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب يدعى «أحمد.م» في شارع 26 يوليو بوسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، مسببا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

المشدد 5 سنوات لمندوب مبيعات هتك عرض فتاة

وفى سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، مندوب مبيعات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لإدانته بهتك عرض فتاة بالشارع بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق لمس جسمها أثناء سيرها، وكشفت التحقيقات توثيق كاميرات المراقبة للواقعة.

كما تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية 6053 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «محمد.ر» 29 عامًا، مندوب مبيعات، قام بهتك عرض المجني عليها «فرح.خ» 21 عامًا طالبة، بالقوة، بأن باغتها حال سيرها بالطريق العام، ولامس المنطقة الحساسة بجسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

لمس مناطق حساسة بجسد المجني عليها

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المجني عليها كانت تسير بالشارع العام، وفوجئت بالمتهم، حيث استطالت يده لمنطقة حساسة بجسدها، وصرخت وطلبت الاستغاثة، وتمكن المارة من الإمساك به قبل الفرار من مكان الواقعة.

وبفحص كاميرات المراقبة بمكان الحادث تبين أنها تحتوي على مشاهد مصورة تظهر المتهم «محمد.ر» حال سيره خلف المجني عليها «فرح.خ» وارتكابه الواقعة، وبعرض محتوى على المتهم أقر بأنه الشخص الظاهر بالمشاهد المصورة المفرغة من الكاميرات، كما أضافت التحريات أن قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو هتك عرض المجني عليها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت الدعوى، واستمعت لشهود الواقعة، وكذا مرافعتي النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، ثم أصدرت حكمها.