تحرش وضرب.. تفاصيل القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة في وسط البلد

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب بتهمة الاعتداء على فتاة، كانت تسير في شارع 26 يوليو، وخرجت تلك الفتاة التي تدعى «يوستينا»، وتحدثت في فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، قالت إنها تعرضت لـ«التحرش»، والاعتداء عليها بالضرب من أحد الأشخاص في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة تدعى «يوستينا»، تقيم في مدينة نصر أول بالقاهرة، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات، وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، ضايقها قائد سيارة «لا تعلم بياناته»، ولدى معاتبته نزل من سيارته، وتعدى عليها بالسب والضرب، ما نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.

ضرب الفتاة

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المتحرش بفتاة وسط البلد، تبين أنه طالب يقيم في بولاق أبو العلا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة ضرب فتاة وإصابتها عمدًا واعترف المتهم أمام النيابة، أنه ضرب الفتاة بسبب مضايقتها له والاعتداء عليه بالسباب والشتائم هي ووالدتها، خلال سيره في الطريق واستقلاله سيارته.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على القبض على المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد والاعتداء عليها بالضرب بعد 72 ساعة من حدوث الواقعة، وبمواجهته أعترف بتفاصيل الواقعة مدعيًا أنه كان في حالة دفاع عن النفس بسبب الاعتداء عليه بالسباب والشتائم من قبل الفتاة ووالدتها، ونفت الفتاة في محضر الشرطة اعتدائها على الشاب مدعيًا أنه تحرش بها وكان يضايقها خلال سيره بسيارته وعندما تصدت له وطلبت منه التوقف عن التحرش نزل من سيارته وضربها وحاول الاعتداء على والدتها.