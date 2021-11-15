وزيرا الآثار والإسكان يبحثان فرص الاستثمار السياحي في العلمين والساحل

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بالزمالك، الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث عقدا اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين، لمناقشة عدد من مشروعات الاستثمار السياحي، لخلق مقاصد سياحية جديدة خاصة في مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

العلمين الجديدة من المدن السياحية الواعدة

وخلال اللقاء، جرى التأكيد بحسب بيان، على أنّ العلمين الجديدة من المدن السياحية الواعدة، والتي ستصبح مقصدا سياحيا يجذب مختلف الشرائح من المصريين والسائحين الأجانب، خاصة مع مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تتم حاليا بالمنطقة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات لكيفية الاستثمار الأمثل للشريط الساحلي في المدينة، لإقامة فنادق سياحية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية على استقبال المزيد من المصريين والسائحين.