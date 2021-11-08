«العناني» يشارك في الاجتماع الأسبوعي للجنة «خبراء الترويج السياحي»

شارك مساء الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، في الاجتماع الأسبوعي للجنة «خبراء الترويج السياحي»، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من مقترحات الترويج لاحتفالية الأقصر المقرر تنظيمها قريباً في إطار استعدادات الوزارة التي تتم على قدم وساق لإخراج هذه الاحتفالية بالصورة التي تليق بمصر ومكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

كما تم مناقشة تفاصيل الاحتفالية العالمية للترويج لمدينة سانت كاترين والتي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم»، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ولإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية للمدينة التي تعتبر أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، كما تم مناقشة مقترح إعداد فيلم ترويجي يلقي الضوء على هذه المقومات.

كما تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة بعض مقترحات الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة خبراء الترويج شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.