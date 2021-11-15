يحيى الواثق بالله رئيسا لجهاز التمثيل التجاري 

فى خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتكليف الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري، اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري ولمدة عام، وذلك خلفاً للدكتور أحمد مغاوري دياب، الذي سيتولى مهام عمله رئيساً للمكتب التجاري المصري في جنيف.

تطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية

وأكدت الوزيرة حرصها على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة، بما يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، لافتةً الى أهمية الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وإحدى الركائز لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصري.

السيرة الذاتية لـ«الواثق بالله»

جدير بالذكر، أن الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله تولى عدة مناصب في جهاز التمثيل التجاري، إضافة إلى عمله فى عدد من المكاتب التجارية المصرية بالخارج، حيث شغل منصب القنصل التجاري لمصر في مونتريال بكندا، ورئيس المكتب التجاري المصري في برشلونة، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الأوروبية بروكسل.

كما حصل «الواثق بالله» على العديد من الدبلومات العليا والدورات المتنوعة سواء في داخل مصر أو بالخارج في مجالات الإدارة والاقتصاد الدولي والتسويق الدولي والتجارة الدولية ومكافحة غسيل الأموال والدبلوماسية التجارية.