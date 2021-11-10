الشائعات تطارد مناهج رابعة ابتدائي ووزير التعليم يرد

على الرغم من مرور عام على العام الدراسي الحالي 2022، لم تتوقف الشائعات الخاصة عن منهج الصف الرابع الابتدائي، والتي بدأت بعقد امتحان دولي للطلاب وتشابه منهج العلوم بالأحياء للثانوية العامة، وعقد الامتحانات الشهرية في المواد الأساسية فقط، وكانت آخرها شائعة إضافة منهج الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة، وتشكيل لجان بمجلس الوزراء لدراسة الشكاوى من صعوبة المناهج وإزالة أسبابها وتعطيل الدراسة بسبب كورونا، وهو الذي نفاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جمله وتفصيلاً.

وزير التعليم حملات منظمة وراء شائعات منهج الصف الرابع الابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم، على أن ما يتم تداوله من شائعات عن منهج الصف الرابع الابتدائي ما هي إلا حملات منظمة وممنهجة على السوشيال ميديا، و«لعلنا نفطن جميعا أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة، بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء».

وقال وزير التعليم، إن كل هذه الإشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن خبر تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد، ولا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أي نوع.

وتابع شوقي قائلاً، إن المنهج فلسفته مختلفة، وهو أول منهج يكون في امتحانات، وهي الكلمة التي تحدث حالة غريبة عندما يسمع عنها المواطن، لافتا إلى أن الصف الرابعة الابتدائي، سيشمل نوعين من التقيمين، الأول يشمل متابعة المدرس له، وامتحان آخر مدته 20 دقيقة.

14 مادة يدرسها طلاب رابعة ابتدائي

طبقاً للمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها هذا العام يدرس الطلاب 14 مادة وهما كالآتي:-

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة الرياضيات.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية».

- مادة المهارات المهنية.

- مادة التربية الفنية.

- مادة التربية الموسيقية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus».