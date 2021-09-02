«الاتحاد الدولي انبهر».. كواليس حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات

كشف شادي مظهر، مدير الأحداث الرياضية والترفيهية في شركة «تذكرتي»، كواليس حفل افتتاح بطولة العالم للدرجات، المقامة في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أنّ دور الشركة كان يكمن في تنظيم الافتتاح بكل تفاصيله بداية من الصوت والإضاءة والراقصين والألعاب النارية.

اختلاف الملعب عن باقي الرياضات كان تحديا خاصا

وأضاف «مظهر»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الخميس، أنّ شكل الاستاد كان مختلفا عن الاستادات في الألعاب الأخرى، «مش متعودين على تخطيط الشغل فيه وده كان أول تحدي، والتراك كان شكله مختلف، رغم أننا اشتغلنا في بطولات كتيرة زي كرة اليد والخماسي والسلاح».

وتابع: «أول ما شوفت الملعب انبهرت، لأني حسيت إن ده شكل ملعب جديد تماما، وشكل الدراجات والمتسابقين تعكس رقي، فكان إحساسي في الأول انبهار، وعرفنا من المسؤولين عن الاستاد أنهم كانوا متوقفين عن العمل من مدة طويلة، وفي السنين الأخيرة كان فيه اهتمام كبير بالدراجات ووصل الاهتمام ده للاستاد».

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد المصري واللجنة المسؤولة اقترحت دخول أعلام الدول المشاركة بالبطولة عبر الدراجات، «مفيش دولة عملت اللي عملناه ودة بشهادة الاتحاد الدولي.

مصمم العروض النارية: نظمنا حفل الافتتاح قبل بدء البطولة بـ 12 ساعة فقط

من جانبه قال أحمد عصام، مصمم عروض الألعاب النارية، إنه تلقى مكالمة هاتفية من مصطفى النبراوي قبل الافتتاح بأقل من 12 ساعة، يخبره أنهم قرروا بأن يكون هناك حفل افتتاح للبطولة «مكانش فيه حفل افتتاح بالحجم ده، كان الموضوع هيبقى بسيط».

وتابع «عصام» خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج: «أستاذ النبراوي قال الوزير أشرف صبحي قالي احنا مستنيينك لازم تجيلنا حالا، قالي ده تكليف لازم تيجي دلوقتي، فروحت قالولي إحنا عاوزين نعمل حفل بكرة يبهر العالم».

استخدام 20 دراجة خلال حفل الافتتاح

على صعيد متصل، قال عبدالهادي جلهوم، مدير أكاديمية جلهوم صاحبة عرض الدراجات بحفل الافتتاح، تفاصيل تنفيذ الفكرة، «تلقينا نداء من الاتحاد المصري للدراجات، والحمد لله تم المفاضلة بيننا وبين شركات أجنبية، وفريقنا بيتميز بتقديم عروض الأكروبات، خاصة منها الفرعونية، وكنا جايين هنعمل كده».

وتابع «جلهوم» خلال اتصال بنفس البرنامج: «الأستاذ وجيه أصر أننا نعمل شو باستخدام الدراجات ودي كانت مفاجأة لينا، وسريعا عملنا دراسة جدوى وفكرنا بسرعة إيه اللي نقدر نقدمه ونعمله، فعرضنا السيناريو الخاص بنا للاتحاد الدولي والحمد لله اتوافق عليه وطلع بالشكل الجميل، استخدمنا 20 دراجة من ضمنهم 9 كبار و11 صغيرة».