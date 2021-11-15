«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة آخر الليل (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الاثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يسود البلاد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد.

الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، مع تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وقدمت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18.

سيوة العظمى 25 والصغرى 18.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 19.

دمياط العظمى 26 والصغرى 19.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 18.

السويس العظمى 27 والصغرى 19.

العريش العظمى 26 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 12.

طابا العظمى 30 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 20.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 20.

الفيوم العظمى 28 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 27 والصغرى 16.

المنيا العظمى 27 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 28 والصغرى 17.

قنا العظمى 30 والصغرى 16.