الأرصاد تكشف بالخرائط تفاصيل طقس اليوم: أمطار وشبورة

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، ونشاط الرياح وتوقعات سقوط الأمطار والشبورة المائية، متضمنة خرائط من الأقمار الصناعية.

أمطار على السواحل الغربية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن طقس اليوم الاثنين، مستقر نسبيا على كل الأنحاء، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية.

طقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن الطقس اليوم، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 18

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20