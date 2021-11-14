تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. تقلبات حادة وسريعة

كشف الخبراء عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، حيث شهدت البلاد حالة من التلقبات الجوية، بدأت بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها، التي اعتاد عليها المواطن، مرورًا بسقوط أمطار وحدوث سيول على محافظة أسوان، وارتفاع نسب الشبورة والرياح في المحافظة الجنوبية، والتي خلّفت وراءها عدد من الضحايا والمصابين.

وعليه، حذّرت الهيئة المواطنين بتجب النزول خلال فترة الليل والصباح الباكر، وإذا استدعت الضرورة ذلك يجب اصطحاب «جاكيت» تحسبا لأي طارئ، إذ تشهد البلاد خلال تلك الساعات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتغيرات في حالة الطقس.

وأكدت الأرصاد، أنّ الأسبوع المقبل سيشهد العديد من التقلبات الجوية خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف، وفقا للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية خلال اتصال هاتفي أمس ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، لافتًا إلى أنّ الأجواء المناخية خلال آخر أيام فصل الخريف دائما تحدث فيها تقلبات ملحوظة، ومن المقرر الانتهاء من الخريف الشهر المقبل وتحديدًا يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

تقلبات جوية ملحوظة أواخر الخريف

بدورها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ النصف الثاني من فصل الخريف يشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة في تصريحات تليفزيونية، أنّ النصف الثاني من فصل الخريف يشهد عادة تقلبات جوية حادة وسريعة، وبالتالي من الوارد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة بمعدل درجة أو 2، إلا أنّه لن يكون بشكل ملحوظ.

الحذر أثناء القيادة

وطالبت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بالحرص خلال القيادة صباحا، واتخاذ التدابير الممكنة لمواجهة تقلبات الطقس بهدف منع وقوع حوادث في الطرق السريعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 18

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20