«الأوقاف»: 10 ملايين جنيه لإعادة تأهيل منازل متضرري سيول أسوان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص 10 ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف؛ لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه سيجري التنسيق مع محافظة أسوان، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لحصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا لذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

سيول أسوان

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم التنفيذ فور موافاتهم بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن في حدود المبلغ المقرر، وسيكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها.