الأوقاف تعلن عدد مساجد النذور: 192 أشهرها «الحسين والسيدة»

أعلنت وزارة الأوقاف في تحرك جديد بشأن مساجد النذور، أن عدد مساجد النذور في مصر 192 مسجدا إضافة إلى 5 تحت الترميم، فيما يصل عدد صناديق النذور إلى 221 صندوقا، وقال الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد «صناديق النذور» ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.

ونشرت وزارة الأوقاف في بيان رسمي منذ قليل، أسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها وفق الجدول المرفق، علمًا بأن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها.