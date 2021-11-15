افتتاح ميدان «مصطفى كامل» بمدينة بدر بعد تطويره

شهد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، افتتاح ميدان مصطفى كامل بعد تطويره أمام سنترال المدينة، وذلك بحضور الدكتور أسامة محمد على، مدير عام إدارة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء المدينة، ومسؤولي جهاز المدينة ولفيف من السكان.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه جرى تطوير المحاور المرورية بالميدان وتطوير أعمال الإضاءة إلى إضاءة تعمل بالليد في وقت قياسي، موجهًا الشكر لإدارة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وللمهندس جمال عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع لما قدموه من شكل حضاري بدقة عالية.

خطة لتطوير أحياء مدينة بدر

وأكد المهندس عمار مندور، أن هناك خطة لأعمال التطوير فى كافة الأحياء بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب بها، وفي إطار التعاون المثمر بين جهاز مدينة بدر والمستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور أسامة محمد على، إن مدينة بدر شهدت تغييراً كبيراً على مستوى الإنشاءات والنظافة والتجميل وإنشاء محاور جديدة.