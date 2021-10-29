بيع المتر في مدينة بدر بـ168 ألفًا و800 جنيه لأول مرة

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 17 محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدليتين بمشروعي سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعي بمنطقة البنفسج بالحي الخامس، وذلك في جلسة المزاد العلني بمقر جهاز المدينة.

سعر المتر في مدينة بدر

وأوضح «مندور»، في بيان، اليوم الجمعة، أنه لأول مرة في تاريخ مدينة بدر يصل سعر بيع المتر مربع في المحال بمنطقة الإسكان الاجتماعى بحي البنفسج إلى 186800 جنيه للمتر المسطح، بينما وصل سعر المتر في المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى 123500 جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة «سوبر ماركت - مطعم - فرن - مجمدات - حدايد وبويات - ألبان ومنتجاتها - مشويات وأسماك - مطعم وكافتيريا - مجمدات - حدايد وبويات».

وأكد المهندس عمار مندور، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في توفير كافة الخدمات لسكان المناطق المختلفة بمدينة بدر؛ وذلك حرصًا من الجهاز على تلبية احتياجات المواطنين.