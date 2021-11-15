الطب البيطري يشن حملات مكثفة للتقصي عن بؤر أنفلونزا الطيور بالفيوم

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عدة حملات، ودفعت بعددٍ من اللجان للتقصي عن مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية بالطيور المهاجرة، فضلا عن حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة إلى تسجيل وترقيم الماشية، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء والذي يزداد خلاله انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وغيرها من الأمراض الوبائية التي تُصيب الحيوانات والطيور، خصوصاً أنّ الفيوم محافظة ريفية ولا تخلو منازل الأهالي في القرى المختلفة بها من تربية الطيور والماشية داخلها.

الكشف المبكر عن أمراض الطيور والحيوانات

وقال الدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إنّ المديرية تشن خلال الأيام الحالية، عدداً من الحملات اليومية في مختلف قرى مراكز المحافظة لمكافحة الأمراض والأوبئة في الطيور والحيوانات، دعماً للمزارعين وصغار المُربين، موضحاً أنّ تلك الحملات تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض الطيور والحيوانات.

الحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إلى أنّ تلك الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها، والقضاء على مرض أنفلونزا الطيور في حالة ظهوره، طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

سحب عينات من الطيور في الأسواق

وكشف مدير الطب البيطري، أنّه جرى تشكيل لجنة تقصي برئاسة الدكتور ياسر زيدان مدير إدارة سنورس البيطرية، وعضوية الدكتورة داليا صلاح رئيس قسم الأبيدميولوجي، والدكتورة أسماء أبو الوفا رئيس قسم الرعاية بالإدارة وفريق أمراض الدواجن بالمديرية، والدكتورة سامية علي والدكتورة بسمة عبدالله أطباء الإدارة البيطرية بسنورس.

وكشف أنّ اللجنة، بدأت بتقصي أمراض الطيور في العديد من قرى مركز سنورس، حيث قاموا بسحب عينات من كل أنواع الطيور سواء المتواجدة في الأسواق أو داخل المنازل، وجاري إرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية خصوصاً مرض أنفلونزا الطيور.