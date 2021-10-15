الطب البيطري بالمنوفية ينظم قافلة بـ«سلامون بحري» ضمن «حياة كريمة»

نظّمت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، قافلة بيطرية، بقرية «سلامون بحري»، التابعة للوحدة المحلية بكفر عشما بمركز الشهداء، للكشف والعلاج المجاني لمختلف الحيوانات والطيور بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الثروة الحيوانية ومساعدة المربين.

قافلة بيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

تأتي القافلة البيطرية المجانية لخدمة أهالي مركز الشهداء، ضمن عدد من القوافل التي تنظمها مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وفق توجيهات المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم كل الدعم للمزارعين ومربي الطيور والماشية .

الكشف على الطيور والماشية في قافلة سلامون

وشهدت القافلة البيطرية في قرية سلامون بمركز الشهداء، الكشف على عدد كبير من الطيور والماشية، ومن بينها، 157 حالة في تخصص الباطنة والمعدية، والولاده 57 حالة، والجراحه 27 حالة، والطيور والدواجن 103 حالات، والرش 600 حالة .

وشارك في القافلة البيطرية، مجموعة من الأطباء ذوي الخبرات، وهم «رضا راشد وكيل كليه الطب البيطري بالسادات لشئون تعليم الطلاب، والمهندس حمدي الشامي مدير عام خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري بالشهداء ومنسق القوافل، والدكتور أحمد العبد رئيس قسم رعاية الحيوان بالشهداء، والدكتورة داليا ذكريا رئيس قسم الإرشاد بالمديرية بشبين الكوم، والدكتور أشرف خميس معهد بحوث الصحة الحيوانية».