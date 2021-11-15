سعر الذهب اليوم.. مستقر في السوق المحلي وعيار 21 بـ810 جنيهات

تترقب الأسواق أسعارا جديدة للذهب، اليوم الاثنين، الموافق 15 نوفمبر 2021، خاصة أن تعاملات البورصات العالمية لأسعار المعدن النفيس إلى تراجع طفيف، حيت تراجع سعر الأوقية من 1.865.89 دولار يوم الجمعة الماضي إلى 1.859.02 دولار اليوم.

أسعار الذهب عالميا

وافتتحت البورصات العالمية تعاملاتها بتذبذب بين الصعود والهبوط مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وسجّل سعر الأوقية عالميا سعر 1.859.02 دولار مقابل 1.865.89دولار الجمعة.

وسجل عيار 24 سعر 59.76 دولار، وعيار 21 سعر 52.29 دولار، فما سجل عيار 18 سعر 44.82 دولار.

أسعار الذهب محليا

ولاتزال أسعار الذهب مستقرة عند معدلاتها في السوق المحلي، ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 926 جنيها، وجرام الذهب عيار 21 بسعر 810 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 694 جنيها، أما الجنيه الذهب فسجل سعر 6.480 جنيه.

توقعات التجار لأسعار الذهب اليوم

ويتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تراجعا طفيفا في أسعارالذهب اليوم الاثنين، متأثرا بتراجع سعر الأوقية عالميا، مقارنة بنهاية التعاملات اليومية للذهب في البورصات العالمية الجمعة الماضي.

نصائح تجار الذهب للمستهلكين

ونصح «نجيب» المستهلكين بشراء الذهب في أي وقت، فرغم معاناة هذه السلعة كغيرها من السلع بسبب ظروف الاقتصاد العالمي، إلا أنه السلعة الوحيدة التي لم تخيب آمال المواطنين في ظل الاضطرابات العالمية سواء على الصعيد السياسي أو المالي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن التوقعات الدائمة بارتفاع أسعار الذهب تجعله في المقدمة دائما.

مزايا ادخار الذهب

وأوضح سكرتير الشعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن الذهب لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم، وهو سلعة متداولة طول العام، ودائما ما تتواجد الرغبة لدى المستهلك لعدم تضييع الفرصة في شراء الذهب بالكميات التي يريدها وحسب ميزانيته.