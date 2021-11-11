إليسا تحيي حفلا غنائيا بالرياض بمشاركة الشاب خالد: «ما بتتصوروا فرحتي»

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة 12 نوفمبر، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح «محمد عبده أرينا» الذي يستوعب 18 ألف مشاهد، وتقدم خلال الحفل باقة من أروع أغانيها، وسيشاركها الحفل الفنان الجزائري الشاب خالد.

إليسا تعبر عن سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض

وروجت إليسا لحفلها في الرياض، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»: «عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى».

واستكملت حديثها: «ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم بهالموسم الاستثنائي وبهالحفلات الرائعة».

إليسا تثير الجدل بصورة تجمعها بالمغربي سعد المجرد

وكانت الفنانة إليسا أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لها وهي تحتضن الفنان المغربي سعد المجرد، حيث نشر الأخير الصورة عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، وعلق عليها: «من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا، أنت جميلة من الداخل والخارج، بسيطة ومتواضعة، آمل حقًا أن أراك مرة أخرى قريبًا حبيبتي»، كما نشرت إليسا نفس الصورة عبر «انستجرام»، وعلقت عليها: «صاحب القلب الذهبي، صديقي الموهوب جدا، سعدت بلقائك، إلى اللقاء أحبك».

فعاليات موسم الرياض 2021

وتستمر فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض 2021 حتى شهر مارس القادم، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة العامة للترفيه، وستقام تلك الفعاليات في 14 منطقة وتشمل 7500 فعالية، جاء من بينهم 70 حفلا غنائيا عربيا، وكذلك 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، فضلا عن افتتاح مطاعم ومقاهي جديدة يصل عددها لـ 270.