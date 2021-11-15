القصة الكاملة لمحاكمة إمام مسجد «هتك عرض» طفلة: «كان بيحفظها قرآن»

ينتظر إمام وخطيب مسجد، جلسة محاكمته؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة في أثناء تحفيظها القرآن الكريم، داخل منزله بقرية منشأة البدوي بمركز طلخة التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث يمثُل بعد قليل أمام محكمة جنايات المنصورة للمرافعة.

تفاصيل هتك عرض طفلة على يد إمام مسجد

تعود تفاصيل الواقعة لشهر أغسطس الماضي، حين ذهبت الطفلة «جنة» التي لم تتجاوز 10 سنوات، لـ درس تحفيظ القرآن في بيت المتهم «سليمان. ف»، وقام بهتك عرضها بالقومستغلًا سلطته عليها وكون الطفلة يتيمة.

مطالبات بإعدام إمام المسجد

أثارت الواقعة غضب الأهالي والجيران بعد كشفها، فضلًا عن إثارة الغضب والاستنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها على نطاق أوسع، وطالب البعض بإعدام إمام المسجد الذي لم يحترم طبيعة عمله وتحفيظه للقرآن وكونه قدوة للأجيال القادمة واستغل بيته للتعدي جنسيًا على طفلة وتهديدها.

تم إلقاء القبض على المتهم «سليمان ف. س.» صاحب الـ 39 عامًا، ويعمل إمام وخطيب مسجد بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، واعترف بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة وإحالتها لمحكمة الجنايات، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بتهمة هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم، حيث استدرجها للطابق العلوي من منزله وقام بالتعدي عليها بالقوة.

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دفاع الطفلة يطالب بإعدام المتهم

وطالب دفاع الطفلة المجني عليها «جنة»، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام شنقًا، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه بالتعدي على طفلة أو فتاة وهتك عرضها بالقوة.

وكانت المحكمة قد استمعت يوم السبت الماضي لأقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقسة الصغيرة في جلسة سرية داخل حجرة المداولة، وواجهت الجاني بالاتهامات الموجهة إليه، وتم استدعاء زوجته لمناقشتها، وطلب دفاع المجني عليها خلال الجلسة تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة عليه قد تصل للإعدام شنقًا.