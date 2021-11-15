تاج الدين: 23 مليون مواطن تلقوا اللقاح و«مشفتش حد أصيب بأعراض خطيرة»

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أن الفترة البينية للجرعتين الأولى والثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد 3 أسابيع عدا لقاح جونسون أند جونسون الذي يتم الحصول عليه بجرعة واحدة فقط.

الدولة المصرية أنفقت 450 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الدولة المصرية أنفقت 450 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا، بهدف حماية المواطنين والمجتمع المصري.

منحنا 23 مليون مواطن لقاحات كورونا

وناشد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بسرعة الحصول على اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرا من اتباع الشائعات وعدم المبالغة في الخوف من المجهول: «منحنا 23 مليون مواطن لقاحات كورونا، ومشفتش حد أصيب بأعراض خطيرة، ولو حصلت مضاعفات مش بتبقى حاجة خطيرة».

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن لقاحات كورونا من أذرع الوقاية، لكنها ليست كافية، إذ يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا، لأنها تقلل من المضاعفات الخطيرة المتسببة في الوفيات والإصابات الخطيرة وتلقي العلاج في المستشفيات.