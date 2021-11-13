تاج الدين: إصابات كورونا المسجلة في الصحة والمستشفيات الجامعية تتخطى الألف يوميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لم يختف حتى الآن، إذ تبلغ الإصابات الرسمية المعلنة حول العالم 252 مليون إصابة، ونحو 5.5 مليون حالة وفاة، «دي أرقام معلنة مسجلة عالميًا، بس الأعداد الحقيقية أكثر من كدة بكتير، فيه دول كتيرة لم ترصد وفيات أو إصابات، لكن ما يُعلن من أعداد الإصابات قد تكون عملية حسابات من المنظمات العالمية».

أرقام الإصابات الحقيقية أكثر مما يُعلن

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن بالتأكيد أرقام الإصابات الحقيقية أكثر مما يُعلن، «مش كل الدول بتدي بياناتها للمنظمات العالمية، كمان مش كل الحالات بتظهر عليها الأعراض، فالمرض لم يختف والفيروس ما زال موجودا، وموجات كورونا متلاحقة، بعض الدول تسجل مئات والبعض آلاف، وبعض الدول تُسجل أكثر من ذلك».

معظم الحالات المصابة في مصر ومعظم دول العالم بسيطة ومتوسطة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «إحنا حتى الآن في مصر لو جمعنا ما يُعلن من وزارة الصحة والسكان، مع المستشفيات الجامعية يبقى عندنا تقريبًا ألف وشوية حالة إصابة يوميًا، هما 900 وشوية في وزارة الصحة فضلًا عن كمية أخرى في المستشفيات الجامعية، يبقى رسميا هي دي الأعداد التي رصدت وسُجلت ودخلت المستشفيات وتم التعامل معها، لكن هناك حالات أخرى إحنا بنعالجها كلنا خارج هذا الإطار وهي دي الحالات البسيطة والمتوسطة».

الوضع في مصر مطمئن وتحت السيطرة

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه من فضل الله معظم الحالات المصابة في مصر ومعظم دول العالم بسيطة ومتوسطة، وهناك خبرة لدى الأطباء للتعامل مع هذه الحالات، «الحمد لله كلهم بيشفوا تقريبًا»، مؤكدًا أن الوضع في مصر مطمئن ومسيطر عليه وهناك رصد للحالات وهناك استيعاب للحالات التي تحتاج الدخول للمستشفيات أو غرفة العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن توافر كافة الأدوية التي يحتاجها المريض.