تاج الدين عن إعلان دواء جديد لكورونا: «مجبش نتيجة مع الحالات الشديدة»

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الأدوية الجديدة التي ظهرت حديثًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أن بعض الشركات العالمية أعلنت عن أدوية تؤخذ عن طريق الفم، «هما حاولوا يجربوها في الحالات الشديدة بس مجابتش نتائج جيدة، فبدأوا يتحدثوا عن فعاليتها للحالات البسيطة أو المتوسطة والتي قد تكون تعاني من مشاكل صحية أخرى خلاف فيروس كورونا مثل السكر أو الضغط».

الأدوية الجديدة التي أعلنت عنها الشركات لم تأتي بفاعلية مع الحالات الشديدة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن تلك الشركات أجرت تجارب إكلينكية، وأعلنت أن تلك الأدوية تُقلل المضاعفات وتقلل دخول المستشفيات، «قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن ننتظر بيانات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ونشر تلك الأدوية في الأبحاث العلمية الدولية، واللي أعلنوا أدوية لكورونا تقريبا شركتين أو ثلاثة فقط».

إذا ثُبت فعالية أي دواء يجب توفيره

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن كل ما يجيز من لقاحات أو أدوية لكورونا سواء من هيئة الدواء الأمريكية أو الأوروبية هي تجاز أنها تحت التجربة أو أنها أدوية مؤقتة وهي تسجيل عاجل، أي أنها لم تأخذ كفايتها من الدراسات الإكلينكية والسريرية، «بس بيقولوا بيجيب فعالية، لذلك تقوم مصر بدراسة الآثار الجانبية للقاحات أو الدواء بعناية شديدة، وإذا ثبت أن الدواء ذو فعالية جيدة يجب توافره في مصر».