مستشار الرئيس: اللقاح المصري ما زال مجرد دراسات «واحتمال كبير يحصل»

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تفاصيل أول لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ ذكر أنه متابع جيد لهذا الملف مع المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية، وهناك دراسات تجري بالفعل على لقاح مصري جديد، لكنه ما زال في طور الدراسة، وما زال أمامه استكمال الإجراءات الإكلينكية والسريرية حتى يُجاز من هيئة الدواء المصرية، وبعدها يمكن الحديث عن لقاح مصري، لكن الآمر ما زال مجرد دراسات «تقول فيه احتمالية كبيرة إنه يحصل».

مصر بالفعل قادرة على إنتاج لقاح جديد ودواء جديد

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن الدراسات حول اللقاح المصري ما زال حتى الآن في مراحل ما قبل الإكلينكية، وإذا أجيز علميًا وإكلينكيًا من هيئة الدواء المصرية سيتم تحويله إلى شركة من أجل إنتاجه، «مصر بالفعل قادرة على إنتاج لقاح جديد ودواء جديد عندما تتاح البيئة العلمية ويتم دعمها، الحمد لله القدرة موجودة لدينا، والكوادر البشرية القادرة على إنتاج اللقاحات والأدوية موجودة».

فرنسا تدخل الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وعن دخول دولة فرنسا للموجة الخامسة من فيروس كورونا، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروس له موجات متلاحقة، إذ أن كورونا لم يختف بعد، كما أن الحالات الشديدة وكذلك الحالات الشديدة للغاية هي فقط التي تدخل المستشفيات وقد تحتاج لجهاز تنفس صناعي أو رعاية مركزة، بينما الحالات البسيطة والمتوسطة يتم علاجها منزليًا، وإذا وصلنا لرقم ثابت في الإصابات، وتبدأ العد التنازلي في الحالات تكون الموجة قد انتهت، إذ تنخفض الإصابات، ولكن في الأوبئة انتهاء الموجه لا يصل ابدًا لـ «صفر».