تاج الدين: كورونا تحت السيطرة ومعظم الحالات بسيطة وتعالج خارج المستشفى (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لم تتخطَ ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بخبرة كبيرة في بروتوكولات علاج كورونا.

تاج الدين: معظم حالات كورونا تعالج خارج المستشفى

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «كرم كبير من ربنا إن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بفيروس كورونا بسيطة وهناك استقرار نفسي وخبرة طبية في التعامل مع هذه الإصابات، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من الإصابات يعالج خارج إطار المستشفيات والرعايات المركزة، ونسبة تتراوح بين 10% إلى 15% تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات وينتج منها عدد الوفيات».

تاج الدين: كورونا تحت السيطرة والتعامل الطبي على أعلى مستوى

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أن هناك سيطرة في التعامل مع الوضع، ولا يوجد هلع من الإصابة بالعدوى، والتعامل الطبي يكون بحرفية شديدة، حيث يجرى تقييم الحالة والعلاج الذي يمكن الحصول عليه والنظم العلاجية للمضاعفات، والحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات فإننا نوجهها إلى أحد مستشفيات العزل ويتم التعامل معها وفقا للقواعد».

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الأدوية الجديدة التي ظهرت حديثًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أن بعض الشركات العالمية أعلنت عن أدوية تؤخذ عن طريق الفم، «هما حاولوا يجربوها في الحالات الشديدة بس مجابتش نتائج جيدة، فبدأوا يتحدثوا عن فعاليتها للحالات البسيطة أو المتوسطة والتي قد تكون تعاني من مشاكل صحية أخرى بخلاف فيروس كورونا مثل السكر أو الضغط».