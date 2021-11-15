بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون

وقعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ممثلة في المستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن.

ويشمل البروتوكول التعاون مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

تدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي

وفي كلمته، أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا التعاون يعد جزءاً من مشروع بناء المدينة الطبية بجامعة عين شمس، معربا عن سعادته بالتعاون مع مستشفيات رويال برومبتون وهريفيلد، باعتبارها من الرواد في مجال جراحة القلب على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يهدف لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأوسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.

الاستفادة من خدمات القلب المتخصصة بمستشفي جامعة عين شمس

وقال الدكتور ريتشارد جروكوت ماسون، العضو المنتدب لمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد: «تتطلع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد إلى العمل مع الزملاء في مستشفى جامعة عين شمس للاستفادة من خدمات القلب المتخصصة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة بين مؤسستنا ونأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل».

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: «يسعدني أن مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد، من بين مستشفيات القلب والرئة الرائدة في العالم، تتعاون مع جامعة عين شمس، وستمكن هذه الاتفاقية مؤسستين متميزتين من توحيد الجهود لتقديم خدمة قلب عالمية المستوى للمواطنين المصريين».

وأشار السفير البريطاني، إلى أنه في عام 1983، أجرى فريق من الأطباء بقيادة جراح القلب المصري البريطاني الشهير البروفيسور مجدي يعقوب أول عملية زرع قلب ورئة بريطانية في مستشفى هارفيلد، لذلك من الرائع أن نرى استمرار التعاون مع هذا التعاون الأخير.

وقال جراح القلب في مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد، السيد أولريش روزندال: «يسعدنا التعاون مع زملائنا في عين شمس من أجل تقديم أفضل الخدمات المتخصصة في مجال الشريان الأبهر لشعب مصر».

يذكر أن مستشفيات Royal Brompton و Harefield قد انضمت إلى مؤسسة Guy’s و St Thomas’s NHS Foundation Trust، حيث جمعت ثلاثة مراكز قلبية مشهورة عالميًا جنبًا إلى جنب لإحداث ثورة في رعاية مرضى القلب لأجيال قادمة.