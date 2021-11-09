موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات.. واستمرار خطة تطعيم الطلاب

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات، والذي جاء كما هو مُعلن سابقا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والتي كشف عنها النقاب في يوليو الماضي.

موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات

ووفقا لما أعلن عنه المجلس في بيان سابق، فالجدول الزمني نص على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 15 يناير 2022، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام يوم 5 فبراير وتنتهي 17 فبراير، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير، وينتهي العام الدراسي بشكل كامل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للدراسة بكل كلية، على أن تكون النهاية بين شهري يونيو ويوليو 2022.

موعد منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للجامعات

يأتى ذلك، في الوقت الذي تبدأ فيه الجامعات الحكومية بدايو من منتصف نوفمبر الحالي، تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي طالب أو موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس إلى الجامعة، دون الحصول على لقاح كورونا، حيث سيتم منع أي عنصر في العملية التعليمية غير مُلقح، وتطبيق جزاءات الغياب والانقطاع عنه.

ويعد البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شؤون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الجامعات، تطعيم طلابها في منشآتها الطبية بشكل مستمر، حيث أعلنت جامعة حلوان قبل أيام، وصول عدد المُطعمين من الطلاب إلى 105 آلاف طالب على مستوى جميع الكليات.